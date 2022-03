«Pékin Express» – Le bain «noir» de Tarik et Charlotte a choqué les internautes

L’épisode de «Pékin Express», dont la saison 16 accueillera des people , diffusé le jeudi 17 mars 2022 sur M6 a été celui des changements. Les binômes, qui passent par le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, la Jordanie et les Émirats arabes unis , ont en effet été séparés et de nouveau duos ont été formés pour 24 heures. Ainsi, Sarah a fait équipe avec Axel, Jean-Michel avec Nicolas et Jérémy avec Ahmed. Mais la paire qui a marqué les esprits a été celle composée de Charlotte et Tarik, et ceci à cause d’une séquence pour le moins particulière.