NBA : LeBron James décisif, Popovich dans l'histoire

LeBron James a inscrit 50 points lors de la victoire des Lakers face à Washington vendredi. Le coach des Spurs, Gregg Popovich, est devenu l'entraîneur comptant le plus de victoires en saison régulière.

Même pas une semaine après avoir inscrit 56 points samedi dans une victoire à domicile face aux Warriors, LeBron James a remis ça vendredi face aux Wizards, devenant le premier Laker depuis Kobe Bryant en 2007 à enchaîner deux matches à domicile à 50 points ou plus. Une performance plus que bienvenue pour des Lakers qui n'ont remporté que trois de leurs dix derniers matches et stagnent toujours après cette victoire 122-109 à la 9e place de la Conférence Ouest, qualificative pour les barrages menant aux play-offs (29 v. 37 d.).

«On a manqué beaucoup de petites choses, mais on a continué à se battre, à défendre, et j'ai pu enclencher une série de points à un moment donné» a commenté James, 37 ans, qui a notamment inscrit 12 points d'affilée pour son équipe dans le troisième quart-temps. Avec 50 points à 18/25 aux tirs, dont 6/9 à trois points, avec sept rebonds et six passes décisivres, James a quand même loupé de peu un record... Deux passes décisives lui ont en effet manqué pour devenir le premier joueur de l'histoire de la NBA à 30 000 points, 10 000 rebonds et 10 000 passes décisives.