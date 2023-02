LeBron James est-il le plus grand joueur de l'Histoire?

1 / 16 LeBron James a dépassé une marque qui semblait infranchissable. AFP AFP AFP

«C'est mon histoire». Lorsque LeBron James évoquait auprès de L'essentiel ses passages à Miami et à Cleveland, lors d'une conférence de presse, après un match à Los Angeles, fin 2019, le «King» ne pensait sûrement pas devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la saison régulière en NBA. «Je n'en ai jamais rêvé», confiait-il encore quelques heures avant de dépasser l'«infranchissable» record d'Abdul-Jabbar (33 390 points), dans le troisième quart-temps du match contre Oklahoma City, mardi soir.

C'était sans compter sur la longévité d'un athlète hors normes, programmé pour devenir un phénomène des années avant son arrivée en NBA en 2003. Dès son premier match, celui qui était encore «The Chosen One» (l'Élu) avait les caméras braquées sur lui, avec la présence de 340 journalistes du monde entier. 25 points, 9 passes, 6 rebonds et 4 interceptions, le gamin d'alors 18 ans a répondu présent.

Le fil rouge d'une carrière triomphante, bien que parsemée d'embuches: un départ mouvementé au Heat de Miami en 2010 – «The Decision» lui a causé du tort – un premier titre tardif, à 27 ans, mais également six finales perdues. Tout n'a pas été facile pour le «Kid» d'Akron. Mais les accomplissements – quatre titres, quatre trophées de MVP, deux titres olympiques, un retour légendaire aux Cavaliers – et sa longévité exceptionnelle font de lui l'un des plus grands basketteurs de l'Histoire. Le plus grand?

«C’est un joueur incroyable, un des meilleurs du monde, si ce n’est le meilleur.» Michael Jordan

Telle est la question qui anime les observateurs depuis plusieurs années, alors que la comparaison avec Michael Jordan ne cesse d'animer les débats, à mesure que la fin de carrière de LeBron James approche. Difficile de comparer les époques, mais sur le plan des titres et des statistiques, la suprématie de Jordan est incontestable. Son épopée avec les Bulls – six titres entre 1991 et 1998 – et sa domination des adversaires sont sans égal. Tout comme son statut d'icône planétaire, que symbolise la marque de vêtements à son nom.

Jordan a fait de la NBA un spectacle planétaire, et LeBron James au même titre que Kobe Bryant ne serait «que» son héritier. «C’est un joueur incroyable, un des meilleurs du monde, si ce n’est le meilleur. Il est naturel de comparer un héros à un autre héros. Il a imprimé sa marque, et cela va continuer», expliquait Jordan face à L'essentiel lors d'une conférence de presse à Paris en 2020.

Le rêve le plus fou: jouer avec son fils

En grand connaisseur de son sport, celui qui dirige désormais les Charlotte Hornets avait probablement pressenti la permanence au plus haut niveau de son cadet. À 38 ans passé, LeBron est encore l'un des meilleurs joueurs de la NBA et ses statistiques (30 points, 8,5 rebonds et 7,1 passes de moyenne) sont uniques dans l'histoire de ce sport. Une particularité qui le distingue de Jordan dont la fin de carrière mi-figue mi-raisin aux Washington Wizards avait révélé le poids des années. «Il est le joueur le plus complet de l'histoire du basket», estimait récemment le coach français et commentateur Jacques Monclar, d'ordinaire très prudent sur les distinctions individuelles.

Où s'arrêtera-t-il? Alors que la conquête d'un nouveau titre semble compromise dans une équipe de Los Angeles pas suffisamment armée sur le plan collectif, LeBron James serait désormais animé par un seul objectif: jouer avec son fils «Bronny», attendu sur les parquets NBA en 2024. À ce moment là, le «King» sera en fin de contrat, et tout laisse à penser qu'il pourrait rejoindre l'équipe qui choisira de sélectionner James Jr. à la «draft». Et ainsi boucler en famille l'une des plus grandes aventures de l'histoire du sport…

