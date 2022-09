Etats-Unis: LeBron James et Drake poursuivis en justice par un homme de 79 ans

États-Unis : LeBron James et Drake poursuivis en justice par un homme de 79 ans

Le basketteur et le rappeur sont accusés d’avoir volé les droits d’adaptation d’un livre sur une ligue de hockey composée uniquement de joueurs noirs.

Los Angeles Lakers v Toronto Raptors

Le 10 septembre 2022, le documentaire «Black Ice», produit par le milliardaire LeBron James et Drake, sera présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto. Ce film, adaptation d’un livre du même titre portant sur l’histoire de la Colored Hockey League of the Maritimes, une ligue de hockey composée exclusivement de joueurs noirs ayant existé de 1851 à 1930, est aujourd’hui au cœur d’une plainte à 10 millions de dollars.

Comme le révèle le «New York Post», l’ancien avocat et ex-directeur de l’Association des joueurs de la NBA Billy Hunter accuse LeBron James et Drake, artiste le plus shazamé de l’histoire , d’avoir conclu un accord avec les auteurs du bouquin dans son dos pour en acquérir les droits. L’Américain de 79 ans affirme qu’il détient l’exclusivité de droits de production d’un film ayant pour thème la Colored Hockey League.

«Bien que les accusés soient internationalement connus et reconnus dans leurs domaines respectifs du basket et de la musique, cela ne leur donne pas la permission de voler la propriété intellectuelle d’autrui», est-il écrit dans la plainte déposée devant la Cour suprême de Manhattan. Hunter s’attaque également aux écrivains George et Darril Fosty, à qui il assure avoir versé 265 000 dollars, et qu’il poursuit pour rupture de contrat. Le plaignant réclame dix millions de dollars de dommages et intérêts ainsi qu’une part des bénéfices que réalisera le documentaire.