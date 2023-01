NBA : Lebron James et les Lakers volés à la dernière seconde

De la pluie d’affiches que la NBA proposait samedi soir, il ne restera qu’une image: celle de LeBron, ulcéré et prostré à genoux sur le parquet du TD Garden. La star des Lakers, encore bouillante à Boston (41 pts), venait de partir au lay up pour donner la victoire à Los Angeles au buzzer lorsque Jayson Tatum claqua son bras gauche. Difficile de trouver une faute plus évidente, sous les yeux du corps arbitral, lequel n’a rien vu. Incroyable.

Plus tôt, à Philadelphie, l’affiche entre le deuxième de l’Est et le premier de l’Ouest, a été elle aussi relevée, avec une démonstration de force de Joel Embiid, qui a permis aux Sixers de renverser les Nuggets, pourtant devant de 15 longueurs à la pause. Le Camerounais a été ultra-dominant dans cette rencontre (47 points, 18 rebonds). Et sa banderille à 30 secondes du buzzer, plantée au nez et à la barbe de Nikola Jokic, aura été fatale.