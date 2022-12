NBA : LeBron James fume la chicha, la vidéo fait le buzz

Mais plus que la performance individuelle, c'est surtout la victoire glanée sur le parquet du Magic qui a dû soulager le quadruple MVP empêtré dans une saison galère sur le plan collectif – Les Lakers sont 13e à l'Ouest avec 14 victoires pour 20 défaites – et probablement ravi de pouvoir se relaxer un court instant.

Irréprochable dans son approche du sport de haut niveau, LeBron James réalise une saison exceptionnelle sur le plan statistique (27,8 points par match, 8,1 rebonds et 6,6 passes) pour un athlète de bientôt 38 ans. Il ne s'est d'ailleurs pas attardé et la pause chicha n'a duré que… 15 minutes. Ce mercredi soir, James et les Lakers affrontent le Heat, équipe avec laquelle il a construit sa légende.