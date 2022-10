Basket: LeBron James gagnera 127 millions (au moins) cette saison

C'est Forbes qui l'affirme. Selon une estimation «basse», la superstar des Los Angeles Lakers va encaisser 124 millions de dollars cette saison, soit plus de 127 millions d'euros. On parle de quelque 44 millions de dollars de salaire versés par sa franchise et 80 de «revenus annexes». C'est environ 30 millions de plus que son poursuivant le plus proche dans sa Ligue.