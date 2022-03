Basketball : LeBron James insiste, il veut jouer avec son fils

La superstar des Lakers, 37 ans, a répété samedi vouloir disputer la dernière saison de sa carrière NBA aux côtés son fils Bronny, 17 ans.

«Ma dernière année, je la jouerai avec mon fils», a déclaré James. «Où que soit Bronny, c’est là que je serai. Je ferai tout ce qu’il faut pour jouer avec mon fils pendant un an. Et à ce stade, ce n’est pas une question d’argent», a dit James dans un entretien accordé à The Athletic. Âgé de 17 ans, Bronny James, qui joue au poste de meneur au sein de l’équipe de lycée Sierra Canyon School de Los Angeles, pourra être éligible pour la draft 2024.