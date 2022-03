LeBron James, meilleur joueur de la saison régulière

L'arrière de Cleveland a été désigné lundi MVP de la saison régulière 2008-2009 de NBA, un honneur qu'il reçoit pour la première fois de sa carrière.

James, 24 ans, est le premier joueur des Cavaliers à recevoir le prestigieux trophée. Il succède au palmarès à l'arrière des Los Angeles Lakers Kobe Bryant. «King James» a enregistré 28,4 points (à 49% de réussite aux tirs et 79% aux lancers francs), 7,6 rebonds et 7,2 passes décisives par match en moyenne lors de sa sixième saison dans la Ligue professionnelle nord-américaine. Il a notamment mené Cleveland au meilleur bilan de la saison (66 victoires-16 défaites) et terminé deuxième derrière le pivot d'Orlando Dwight Howard pour la distinction de meilleur défenseur de la saison.

«Les trophées individuels ne viennent que quand ton équipe a du succès, a réagi le numéro 23 des «Cavs», qui a reçu sa distinction dans l'enceinte du lycée St. Vincent-St. Mary à Akron (Ohio), où il avait gagné son surnom de «The Chosen One» («L'Élu») à cause de sa précocité. J'ai gagné ce trophée grâce à mes 14 coéquipiers. Ils ont travaillé dur pour ça». LeBron James est le plus jeune joueur à recevoir ce trophée depuis Moses Malone en 1979.

Parker dans les 10

«Je ne pensais jamais que ça m'arriverait aussi tôt, je rêvais plutôt de gagner un Championnat», a-t-il ajouté. L'élection de James a été un raz-de-marée avec 109 places de numéro 1 sur 121 votants (des membres de la presse américaine et canadienne qui classent de 1 à 5 les meilleurs joueurs de la saison). Il a au total recueilli 1172 points, devant Bryant (698) et l'arrière de Miami Dwyane Wade (680), deux autres médaillés d'or des JO-2008, puis Howard (328), le meneur de la Nouvelle-Orléans Chris Paul (192), le meneur de Denver Chauncey Billups (33) et le capitaine de Boston Paul Pierce (21).

Avec 9 points, le Français Tony Parker (San Antonio) a fini 8e de ce vote, grâce à six bulletins de 5e meilleur joueur et un de 4e. Il termine devant Brandon Roy (7), Dirk Nowitzki (3), Tim Duncan (2) et Yao Ming (1).

Cleveland, qui a éliminé facilement Detroit au 1er tour des play-offs (4 à 1) avec notamment 32 points, 11,3 rebonds et 7,5 passes de moyenne de James, affronte Atlanta mardi dans le match numéro 1 de leur demi-finale de conférence Est.