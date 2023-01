NBA : LeBron James se fait démolir sur les réseaux sociaux

La star des Lakers est vivement critiquée par les internautes, depuis ce week-end. On lui reproche sa réaction exagérée, après une faute non sifflée contre lui, en toute fin de match, face aux Celtics.

LeBron James ne comprend pas la décision des arbitres. Getty Images via AFP

LeBron James est au cœur de nombreuses polémiques depuis ce week-end, et la fin de la rencontre houleuse entre les Lakers et les Celtics. Si sa frustration était compréhensible, certains ne comprennent pas vraiment sa réaction démesurée. C’est notamment le cas d’une ancienne star de la Ligue, qui a été sans pitié avec le King et ses émotions.

48 heures après le «drame», la fin de rencontre entre les Lakers et les Celtics fait encore parler dans le microcosme de la NBA. Il faut dire que l’erreur d’arbitrage qui a couté la victoire à Los Angeles, est l’une des plus grossières depuis des années, et les réactions des principaux acteurs rajoutent au côté dramatique. Par exemple, les arbitres ont osé sortir un communiqué pour tenter de faire passer la pilule, ce qui a rendu fous les internautes.

LeBron James non plus ne décolère pas, la preuve avec ses récentes publications sur Instagram et Twitter. Le n°6 des Lakers, qui aurait pu être le héros de cette rivalité historique, ne se remet toujours pas de cette défaite cruelle, ce qui explique peut-être son absence face aux Nets, lundi. Après une telle déception, Darvin Ham ne veut prendre aucun risque avec son leader.

Et sur les réseaux sociaux aussi c’est encore l’ébullition, puisque de nouveaux angles de la crise du King sortent. Si certains s’en amusent, d’autres commencent à s’agacer face à ce comportement jugé «puéril». C’est notamment le cas de Chandler Parsons, ancien des Rockets, qui s’est exprimé sur le sujet avec des mots forts. Il soupçonne indirectement LeBron de faire l’acteur:

Chandler Parsons ne comprend pas comment un joueur peut réagir ainsi pour une faute non sifflée, aussi importante soit-elle. Il est vrai que LeBron n’a jamais montré de telles émotions sur une simple rencontre de saison régulière.