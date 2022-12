Aux Etats-Unis: L’échange de Brittney Griner contre un marchand d’armes fait débat

Aux États-Unis : L’échange de Brittney Griner contre un marchand d’armes fait débat

Joe Biden ne «s’excusera pas», a affirmé sa porte-parole: l’échange de prisonniers entre une star du basket, Brittney Griner, et un trafiquant d’armes russe de haut vol, Viktor Bout, faisait vivement débat jeudi aux États-Unis. Assaillie de questions lors de son briefing quotidien pour savoir si le président américain n’avait pas fait une «mauvaise affaire» comme le clame l’opposition républicaine, la porte-parole de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre n’a pas fléchi.

Le démocrate de 80 ans n’a pas pris sa décision «à la légère», a-t-elle assuré, et reste «vigilant» après la remise en liberté de celui qui a été surnommé le «marchand de mort».

Reconnaissant que l’échange de prisonniers pouvait «être ressenti dans l’immédiat comme injuste ou arbitraire», elle a expliqué que «Le président estimait avoir une obligation morale. C’était soit Brittney, soit personne. Et nous ne nous excuserons pas pour cela».

«Il n’était pas lui-même un terroriste. Il était un marchand d’armes. Il y a des marchands d’armes partout, y compris aux États-Unis et en France», a-t-elle ajouté.

«Stupide et embarrassant», selon Trump

Ce n’est pas l’avis de nombre de ténors du parti républicain, à commencer par l’ancien président Donald Trump, qui a dénoncé sur son réseau Truth Social un «marché à sens unique», «stupide» et «embarrassant.» D’autres, comme la parlementaire républicaine Nicole Malliotakis, soulignent surtout que la transaction ne règle pas le sort un autre Américain détenu en Russie depuis quatre ans, l’ancien militaire Paul Whelan: «Un Marine américain est laissé pour compte dans une autre mauvaise affaire conclue par Biden», a-t-elle dénoncé.

Condamnée à 9 ans de prison

Pour Will Pomeranz, directeur du Kennan Institute au Wilson Center, un think-tank, le cas de l’ancien militaire américain, condamné en 2020 à 16 ans de prison, sera désormais difficile à régler: sa «meilleure chance» de quitter la Russie «était de faire partie de l’échange avec Brittney Griner», dont le cas a déclenché une forte mobilisation, en particulier dans le monde du basket féminin.

La sportive avait été arrêtée en février à Moscou avec une vapoteuse et du liquide contenant du cannabis, un produit interdit en Russie. En août, elle avait été condamnée à neuf ans d’emprisonnement. Will Pomeranz signale que le président russe Vladimir Poutine était «en position de force», face à un Joe Biden qui s’est impliqué de manière très personnelle et très médiatique pour la libération de Brittney Griner.