L’alu est toxique : Lécher le couvercle d’un yaourt est-il dangereux pour la santé?

Nous ingérons chaque jour une grande variété de produits nocifs. On les trouve un peu partout et l’aluminium en fait partie. Ce métal est un poison: ses effets toxiques portent essentiellement sur le système nerveux central (encéphalopathies, troubles psychomoteurs) et sur le tissu osseux. Sachant que l’opercule des yaourts est en aluminium, est-il dangereux de le lécher?