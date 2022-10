Formule 1 : Leclerc en pole position à Singapour, Verstappen 8e

Charles Leclerc, 2e du championnat à 116 points de Verstappen, partira devant le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) pour cette 17e course sur 22 cette saison, en nocturne dimanche sur le circuit de Marina Bay.

Les Espagnols Carlos Sainz (Ferrari) et Fernando Alonso (Alpine) seront quatrième et cinquième sur la grille de départ pour le premier Grand Prix en Asie après deux saisons d'absence en raison de la pandémie. Sur une piste en train de sécher, après de fortes pluies en journée samedi sur les gratte-ciels singapouriens, cette qualification était très piégeuse pour les pilotes. Et les choix de pneus déterminants.