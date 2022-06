Formule 1 : Leclerc partira de la dernière place au GP du Canada

Le Monégasque partira en fond de grille dimanche à Montréal, Ferrari ayant décidé samedi de changer à nouveau des pièces de son moteur au-delà de la limite autorisée par saison.

Mais samedi, au départ de la troisième session d’essais libres et avant les qualifications, Ferrari a encore introduit de nouveaux éléments, dont un quatrième moteur à combustion interne et un quatrième turbocompresseur, lui valant d’autres places de pénalité. Avec un moteur tout neuf, il partira donc en fond de grille pour espérer remonter le plus possible. Il sera accompagné au départ par Yuki Tsunoda (AlphaTauri), pour les mêmes raisons.