«Ô Russie, puissance sacrée!» : L’école reprend dans une ville ukrainienne conquise

Dans la cour de l’école de la petite ville ukrainienne de Volnovakha, cité ravagée par les combats et prise par Moscou, c’est désormais l’hymne russe qui retentit devant les écoliers. Sous le regard de soldats armés.

Dans la cour de l’école de la petite ville ukrainienne de Volnovakha, cité ravagée par les combats et prise par Moscou, c’est désormais l’hymne russe qui retentit devant les écoliers. Sous le regard de soldats armés. Les enfants, plusieurs dizaines, se tiennent en rang devant l’établissement à l’occasion de la cérémonie de reprise des cours, un mois après la conquête de la bourgade par l’armée russe et ses alliés séparatistes.

Ici, il n’y a plus électricité ni réseau téléphonique, ont constaté les journalistes de l’AFP lors d’un voyage organisé par l’armée russe. Partout, les maisons sont en ruines, témoignant de la violence de la bataille pour cette ville, située à mi-chemin entre la capitale séparatiste de Donetsk et le port de Marioupol, assiégé depuis un mois et demi par les forces russes.

Déluge de feu

Dans le langage employé par la Russie, Volnovakha a été «libéré» des «néonazis» ukrainiens et la vie doit donc reprendre son cours. «Il est temps d’apprendre, dépêchez-vous les enfants !», déclare à ses camarades une petite fille aux joues roses, micro à la main et rubans blancs dans les cheveux. Derrière elle, des responsables sont debout près d’un drapeau russe et d’un autre aux couleurs des séparatistes. Un peu à l’écart mais visible de tous, un soldat encagoulé et casqué surveille la scène, pistolet-mitrailleur entre les mains.