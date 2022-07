Californie : L’écologie? Pas le problème de Kylie Jenner

Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et sauver la planète, ne comptez pas sur Kylie Jenner. L’Américaine de 24 ans semble se ficher de la protection de l’environnement comme de sa première injection de botox. En quelques jours, la maman de deux enfants a ulcéré les internautes à deux reprises.

Tout a commencé le 15 juillet, quand Kylie a posté une photo d’elle, de Travis Scott et de leur fille prise sur un tarmac et les montrant entre deux jets privés. «Tu veux prendre le mien ou le tien?», avait-elle écrit en légende, ne réalisant visiblement pas à quel point cette publication provoquerait un bad buzz. Les nombreuses critiques se sont concentrés sur le train de vie de la milliardaire – «Trop d'étalage de votre richesse alors que d'autres survivent à peine» – et sur la pollution provoquée par l’avion privé, alors qu’on demande à la population de faire des efforts pour réduire son empreinte carbone.