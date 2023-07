Le Luxembourg en bref: Le congé de paternité étendu à tous

On vous l'a dit, cette journée de mardi s'annonce chaude, voire très chaude. Le sud du Luxembourg est en effet placé en alerte orange à la chaleur et le mercure devrait grimper jusqu'à 35°C – voire plus localement – cet après-midi. Après quelques heures étouffantes, le temps deviendra instable en fin de journée, annonce ce mardi matin MeteoLux dans son bulletin, et le ciel pourrait craquer.