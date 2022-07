AAA confirmé : «L’économie luxembourgeoise dispose d’atouts majeurs»

L’agence de notation canadienne indique que «les perspectives à court terme de l'économie luxembourgeoise se sont affaiblies avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'inflation des prix de l'énergie qui l'accompagne». Elle souligne la révision à la baisse des prévisions de croissance pour 2022 à 2,6 %, au lieu des 3,9 % et de 2,9% à 2,1% pour 2023. Et elle insiste sur le fait que les paquets de mesures «Energiedësch» et «Solidaritéitspak» pèseront dans les finances publiques.

Mais malgré ce tableau plutôt sombre, elle demeure «convaincue que l’économie luxembourgeoise dispose d’atouts majeurs pour résister à d‘éventuels nouveaux chocs». Grâce notamment au «caractère robuste du tissu économique ainsi que la résilience de la place financière et son rayonnement international avec une industrie de fonds de renom et des secteurs bancaire et d’assurances reconnus». Et lui accorde la plus haute note, à savoir AAA, comme Standard & Poor's vendredi et Fitch il y a deux semaines.