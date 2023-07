Grèce : L’écosystème est «en danger» à cause des incendies 

Régression des forêts et des cultures, villes en surchauffe: l’écosystème en Grèce est «en danger», préviennent des experts, après que 50’000 hectares sont partis en fumée en juillet, «le pire» mois de juillet en plus de dix ans. «L’hiver a été sec et les pluies du printemps n’ont pas été suffisantes pour maintenir l’humidité» dans les racines, constate auprès de l’AFP Charalambos Kontoes, ingénieur agronome à l’Observatoire d’Athènes.