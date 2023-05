Le Luxembourg en bref: Un crédit d'impôt pour les ménages attendu d'ici l'été

Dans le détail, l'Allemagne est arrivée en tête des visiteurs, avec 628 touristes, devant la France (268 visiteurs), les Pays-Bas (160), la Belgique (88) et le Luxembourg (81). En outre, précise le LCTO, plus d'un visiteur sur dix venait d'un pays non européen. Le site Internet du LCTO a aussi cartonné, avec 49 001 pages vues par 15 979 visiteurs, soit 55% de plus que le même week-end en 2019. Les diverses visites guidées organisées par le LCTO ont permis à près de 1 000 personnes de découvrir les plus beaux coins de la Ville et les casemates de la Pétrusse ont affiché un taux d'occupation de 100% pendant les quatre jours.