Au Luxembourg - Les prix des carburants font le yo-yo à la pompe

Nouvelles hausses, dès samedi, pour tous les carburants, au Luxembourg. C'est le diesel qui connaîtra l'augmentation la plus sensible (+5,6 centimes), en se rapprochant un peu plus de la barre des deux euros (1,945 euros). Le Super 95 coûtera 1,754 (+2,7 centimes) alors que le Super sera affiché à 1,865 euro, soit près de 4 centimes plus cher.