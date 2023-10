Légende du football anglais, Bobby Charlton est mort

L'Anglais Bobby Charlton, champion du monde 1966 et ancienne star de Manchester United, est mort à l'âge de 86 ans, a annoncé la famille dans un communiqué, samedi. «Manchester United est en deuil à la suite du décès de Sir Bobby Charlton, l'un des plus grands et des plus aimés joueurs de l'histoire du club», écrit Manchester United dans un communiqué. Avec Bobby Charlton, Manchester United était devenu le premier club anglais à remporter la Coupe d'Europe en 1968.