Légende du rock: L'ancien guitariste de Dire Straits est mort

Le guitariste britannique avait commencé à se faire un nom à la fin des années 1970, dans le groupe The Leisure Class. Il intègre les Dire Straits après sa rencontre avec les frères Knopfler, déjà des stars depuis «Sultan of Swing», et commence au synthétiseur sur le morceau «The Man's Too Strong» dans l'album «Brothers in Arms», un carton dans les années 1980.