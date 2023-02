En Allemagne : Légende du Schlager, Tony Marshal est mort

Le chanteur populaire Tony Marshall est mort. L'homme de 85 ans est décédé jeudi soir entouré de sa famille, a annoncé vendredi une porte-parole. IL était devenu célèbre en 1971 avec la chanson «Schöne Maid». Ces dernières années, dialysé, il s'était quasiment retiré de la vie publique. Pour ses fans, Tony Marshall aura été tout au long de sa vie un amuseur public, qui a multiplié les tubes. Pourtant, le chanteur originaire de Baden-Baden avait un diplôme d'État de chanteur d'opéra, maîtrisait quatre instruments en plus du pianoet du violon et chantait en huit langues.

Dans sa vie privée, il était attaché à sa vie de famille. Père de trois enfants, grand-père et arrière grand-père, il était marié depuis des dizaines d'années avec Gaby, son amour de jeunesse. Ses fils Pascal et Marc accompagnaient leur père en tournée. Avec sa fille Stella, il s'est engagé dans sa fondation pour les personnes en situation de handicap.

Il fêtait son anniversaire il y a deux semaines

Au fil des années, la santé de Tony Marshall est devenue de plus en plus préoccupante. Il avait un stimulatuer cardiaque et vivait avec une maladie nerveuse qui limitait ses mouvements. Début 2019, il avait dû être hospitalisé peu avant son anniversaire. Il a ensuite survécu à une infection au Covid, pour laquelle, patient à risque, il avait à nouveau dû être hospitalisé. IL a ensuite subi une opération d'urgence en mai 2022 et a annulé des concerts.