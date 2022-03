Justice : «L’égérie du jihad» condamnée en Belgique

La justice belge a condamné lundi huit membres d'un «groupe terroriste» affilié à al-Qaïda ayant recruté des volontaires pour se battre contre les soldats occidentaux en Afghanistan.

Malika El Aroud, acquittée il y a quelques années lors d'un précédent procès en Belgique d'une filière terroriste, avait continué à animer depuis la Belgique et la Suisse des sites Internet appelant à la guerre sainte, a relevé le tribunal dans un jugement dont la lecture a pris près de cinq heures. À l'audience, elle avait affirmé être «contre le terrorisme sous toutes ses formes, mais pour le jihad». Un discours jugé par le tribunal «bien peu compatible avec son attachement viscéral à al-Qaïda et à son idéologie du jihad mondial». Le mode d'action d'al-Qaïda ne peut en rien être comparé à une «lutte de libération nationale» comme l'ont soutenu les avocats de plusieurs prévenus, a estimé le tribunal.

Celui que le tribunal a retenu comme étant le troisième chef du groupe, Hicham Beyayo, l'un des jeunes volontaires partis s'entraîner dans les camps d'al-Qaïda, a écopé de cinq ans, dont 37 mois fermes. Il lui a été reproché d'avoir géré les sites fondés par Malika El Aroud et son mari et d'avoir pris en charge une partie de l'organisation de la filière en l'absence de Garsallaoui. Sur les six autres prévenus, un a été acquitté et les cinq autres ont été condamnés (un par contumace) à des peines de trois à cinq ans de prison pour leur «appartenance au groupe terroriste».