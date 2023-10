Législatives 2023: Avec le LSAP ou le DP, le CSV a le choix

Dix ans après sa formation, la coalition DP-LSAP-Déi Gréng ne sera donc pas reconduite pour un troisième mandat. Plombée par la chute du parti écologiste, passé de neuf à cinq sièges, elle ne dispose pas du nombre de députés suffisant pour continuer l’aventure, et ce malgré la progression du DP (+2) et du LSAP (+1).

«Les dés sont jetés», estime l’ADR

Pour le chef du gouvernement sortant, la participation de son parti libéral à la prochaine majorité est incontournable. «L’inverse serait ne pas respecter le choix des électeurs», estime-t-il. Et la perspective d’une coalition CSV-DP de s’imposer comme le choix le plus naturel, à ce stade. Pour Fred Keup (ADR), l’autre grand gagnant de ce scrutin - son parti passe de trois à cinq députés - «les dés sont jetés» et les négociations ont même déjà débuté.