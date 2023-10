Législatives 2023: La coalition bleu-rouge-vert sur le point de quitter le pouvoir?

En 2018, François Bausch avait conduit les Verts à la victoire et la coalition à trois à un second mandat. Cinq ans plus tard, son parti est en très nette perte de vitesse.

Ce dimanche, il ne devrait pas y avoir de grosse surprise, comme en 2018 quand la coalition avait renversé la tendance dans les dernières encablures de la campagne électorale. À l'époque, le parti Déi Gréng avait sauvé la coalition grâce à son importante percée et avait évité un changement de gouvernement dans la dernière ligne droite. Cinq ans plus tard, les pertes sévères, voire très sévères, des écologistes vont sceller la fin de la coalition à trois.

Après le dépouillement de 576 des 739 bureaux de vote (à 21h10), Déi Gréng n'obtiennent que 8,26% des voix, contre 15,12% en 2018 et passent même derrière l'ADR, devenant la cinquième force politique du pays. Le parti de Sam Tanson devrait perdre cinq ou six de ses neuf mandats et ne pourrait même plus former de fraction parlementaire, avec seulement trois ou quatre élus.