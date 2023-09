«La population a augmenté, les logements promis ne sont pas arrivés»

Vincent Lescaut/L'essentiel

- L'essentiel: Vous voyez-vous Premier ministre?

Luc Frieden: Comme candidat tête de liste de l’un des grands partis du pays, il est évident que notre ambition est de réaliser un bon score aux élections et de faire entrer le CSV dans la coalition gouvernementale. La question des mandats se pose et je suis prêt à assumer ce rôle.

- Êtes-vous prêt à renoncer au poste de Premier ministre, même si le CSV a davantage de sièges?

Le plus important pour le CSV est de revenir au gouvernement. Le reste peut se négocier.

- Est-ce le bon moment, dans votre vie et votre carrière, pour vous lancer en tant que tête de liste?

Cela reste surprenant, car je ne m’y attendais pas, même si cela ne m’a pas toujours intéressé. Mon retour s’est bien passé, le rôle qui est le mien est d’être au gouvernement, donc il reste du chemin à faire.

- Craignez-vous de passer pour le candidat des banques et des élites?

Pas du tout, je suis le candidat de l’expérience gouvernementale et du secteur privé. Je suis le seul des têtes de liste des grands partis à avoir une expérience dans le privé. C’est important en temps de crise. Savoir ce qui se fait dans la finance, le plus grand secteur du pays, et avoir été à la Chambre de commerce constituent un vrai atout.

«Ces dernières années, les impôts ont trop augmenté» Luc Frieden

- Comment financez-vous vos baisses d’impôt massives?

Cela s’impose pour le pouvoir d’achat, pour payer l’énergie, les aliments, le logement, il n’y a rien d’idéologique là-dedans. Ces dernières années, les impôts ont trop augmenté, parce que l’inflation était forte et que le barème n’a pas été ajusté. Baisser les impôts va générer de la consommation et de l’investissement, cela va permettre au pays de mieux se développer. Ceux qui estiment que notre réforme fiscale est trop coûteuse proposent des choses plus onéreuses, comme la réforme des classes d’impôts.

Un grand retour surprise en politique

- Faut-il réformer les pensions?

Cela va dépendre de la croissance que l’on aura. Si nous continuons à avoir une croissance raisonnable, durable et inclusive, la question ne se posera pas au cours de cette législature. Il faut évaluer la situation. Si cela s’impose, il faudra tourner l’une ou l’autre vis du système des pensions. Dans le court terme, nous ne prévoyons pas de réforme.

- Le logement est un problème majeur, tandis que la construction est en difficulté. Comment tout remettre dans le bon sens?

La politique du logement est l’un des grands échecs du gouvernement. La population a considérablement augmenté, les logements promis ne sont pas arrivés. Il faut revoir les procédures et introduire des délais fixes pour l’ensemble des autorisations. Dans les périmètres de construction, il faut abolir les mesures compensatoires écologiques, qui empêchent un certain nombre de constructions. Il faut réduire la fiscalité, pour inciter à construire. Il faut aussi réintroduire l’amortissement accéléré.

Cela aidera aussi le secteur de la construction, qui représente une part importante de l’artisanat. Dans les agglomérations, si l’on construit un ou deux étages de plus, le coût sera moindre, puisque la valeur du terrain sera répartie en plusieurs familles.

- Cela peut-il se faire rapidement?

Certaines mesures, comme la fiscalité ou l’abolition des mesures compensatoires, peuvent se faire vite, car elles n’exigent qu’un changement d’un ou deux articles de loi.

- Taxer les grands héritages peut-il permettre de remettre des logements sur le marché?

Ce n’est pas envisagé pour le CSV. Mais nous ne nous opposons pas à ce que les terrains et logements vides soient taxés, afin d’inciter les propriétaires à les louer, les utiliser ou les vendre. La loi envisagée par le gouvernement va dans la bonne direction.

«Veiller à ce que ceux qui étudient à l’étranger ne restent pas à l’étranger»

- Comment attirer et conserver les médecins?

L’accès à la santé est un élément clé de la qualité de vie. Nous allons tout faire pour désengorger les hôpitaux en améliorant l’accès aux médecins et centres médicaux. En faisant cela, l’hôpital sera réservé aux urgences graves et interventions chirurgicales. Attirer plus de personnel exige que le cadre leur donne plus de flexibilité. Aujourd’hui, les médecins ont des difficultés à faire la médecine qu’ils veulent, imposée par l’État ou les hôpitaux. Les communes et l’État doivent mettre à disposition des lieux pour exercer leur profession, avec un cadre attrayant et revoir leur rémunération.

- C’est-à-dire?

Il faut constamment veiller à ce que ceux qui étudient à l’étranger ne restent pas à l’étranger. La rémunération doit être plus élevée que dans les autres pays.

- Faut-il renforcer l’école publique et l’accueil des enfants?

Absolument! L’école publique doit être renforcée, sans faire trop de systèmes parallèles. L’école est l’endroit de cohésion sociale des Luxembourgeois et des étrangers. Dans l’école publique, il faut faire en sorte qu’il y ait un respect de la diversité linguistique. Nous prônons plus de flexibilité dans le choix des langues, en fonction des langues.

- Quelle place donneriez-vous au Luxembourg sur la scène européenne?

La place du Luxembourg en Europe est essentielle, car le pays ne peut fonctionner que dans une économie et une société ouvertes. Nous avons besoin des autres dans d’innombrables sujets. La voix du Luxembourg doit être entendue dans l’élaboration des directives. Le CSV est pro-européen, nous souhaitons que dans la construction de l’Europe, le Luxembourg soit parmi ceux qui avancent plus vite. Nous l’avons fait avec l’euro et Schengen. L’UE sera probablement élargie dans les cinq ans, elle se fera probablement à plusieurs vitesses, le Luxembourg doit être dans le premier train.

- Ce n’est pas le cas aujourd’hui?

Cette question se posera davantage lorsque l’UE sera élargie vers les Balkans et l’Ukraine. Le Luxembourg a une politique européenne, je ne suis pas sûr que tous les partis partagent le même point de vue.

1 / 4 Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

- Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné pendant ces dix dernières années?

Le gouvernement a fait certaines bonnes choses en distribuant beaucoup d’argent pendant les crises. Mais il a échoué sur les réformes structurelles. Il n’a pas fait de réforme fiscale, car les divergences de vue sont importantes entre les trois partis. Il n’a adapté les barèmes que sur une toute petite partie. Sur le logement, la crise est évidente. Sur la santé, l’accès s’est détérioré.

- Quelles sont ses bonnes mesures?

La gestion de la crise de l’énergie. Même si je me permets des critiques, car les mesures de soutien ont été données à toutes les personnes et pas seulement à celles qui en ont besoin. Je souhaite une politique sociale plus ciblée. L’attitude géopolitique face à la Russie a été positive.

- La secrétaire générale adjointe a claqué la porte du CSV à cause du manque de place des binationaux. Qu’en pensez-vous?

Il est compréhensible que, quand une personne n'est pas retenue comme candidate, cela amène de la tristesse. Nous avons plusieurs binationaux sur nos listes.

- 40% de femmes sur les listes, on pouvait faire mieux?

On peut toujours faire mieux, mais ce n’est pas mal. Ce qui compte, c’est que l’on ait des candidats qui aient une chance d’être élus, indépendamment de leur sexe. C’est vrai aussi qu’il faut plus de femmes dans les instances politiques.

- Votre retour est un risque, car vous avez quitté vos autres fonctions. Que ferez-vous si cela ne fonctionne pas?

Si je ne suis pas élu, je verrai ce que je ferai. Si je suis député d’opposition, je siégerai à la Chambre. Mais l’objectif est clairement d’amener mon parti au gouvernement pour arrêter la coalition bleu-rouge-verte.

- Cela vous plaît-il de faire campagne?

Je me réjouis chaque jour, c’est une expérience unique. C’est intéressant d’être de nouveau en politique et de s’intéresser à différents sujets, aux gens. J’ai beaucoup d’énergie et je me réjouis d’affronter les derniers jours de la campagne.

Vincent Lescaut/L'essentiel