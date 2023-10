Législatives 2023: Luc Emering, le jeune agriculteur qui entre à la Chambre

«J’étais président des jeunes agriculteurs du pays jusqu’au début de l’année et notre politique était déjà de faire des choses pour les gens du milieu agricole et rural. Ce sont les valeurs que je veux essayer de propager dans le futur», réagissait-il, tel un vieux briscard de la politique, entre deux accolades avec les membres du DP, dimanche, au QG du parti.

«Maintenant je suis agriculteur, et je mène avec notre famille notre exploitation à Sprinkange», confie Luc Emering, qui entend défendre d’autres causes que la défense du monde agricole. «L’environnement est très important pour moi. La loi sur ce sujet doit à mon avis être adaptée. Il faut se concentrer à l’avenir beaucoup plus sur le développement urbain, car nos villages deviennent de petites villes. C’est ce pourquoi je m’engage», poursuit l’agriculteur qui se dit très ouvert. «Chaque parti a des idées qui ne sont pas à rejeter. Les miennes correspondent le plus au programme du DP, d’où mon choix».