Législatives 2023: Seuls deux partis ont atteint la parité parmi leurs candidats

Les panneaux électoraux vont bientôt refleurir dans les rues du Grand-Duché. Editpress

Seuls deux partis atteignent la parité et présentent autant de femmes que d'hommes aux élections législatives du 8 octobre. Il s'agit de Déi Lénk et Déi Gréng. Globalement, 42,8% des candidats sont des candidates, soit 278 femmes sur 649 prétendants à un siège de députés. Dans les clous, donc, de la loi de 2016 qui prévoit un minimum de 40% de candidates. Une loi que tous les partis respectent, sauf le KPL. FOKUS, l'ADR, le CSV et Liberté-Fräiheet! sont pile à 40% de femmes.

Ces données sont tirées des chiffres compilés par le gouvernement et disponibles sur le portail Open Data. Les statisticiens y remarquent que la loi de 2016 a fait évoluer les choses. «Un bond spectaculaire» a été observé entre les élections de 2013 et 2018, la proportion de femmes passant de 34,4% à 45,7%. Mais depuis, trois points ont donc été perdus.

De 18 à 84 ans

Quoi qu'il en soit, les électeurs d'octobre feront face à un choix plus vaste que d'habitude, avec douze listes présentes dans la circonscription sud. Il faut remonter à 1989 pour trouver seize listes qui s'affrontaient. De la guerre à 1974, chaque élection législative voyait de quatre à six listes s'affronter, depuis 1979 ce chiffre a grimpé à 10 en moyenne.

Les 649 candidats sont âgés, en moyenne, de 46 ans. Mais les listes font le grand écart: deux partis présentent un candidat de 18 ans (les Pirates et déi Lénk) et le candidat (au KPL) le plus âgé a 84 ans. C'est Fokus qui laisse le plus de place aux jeunes, avec 7 candidats de 18 à 24 ans, devant déi Lénk (5). Ni le LSAP, ni le DP, ni le CSV ne présentent de 18-24 ans. Côté 60 ans et plus, c'est le KPL qui détient la palme, avec 24 candidats communistes de plus de 60 ans, devant l'ADR (15).

Le parti avec l'âge moyen le plus jeune parmi ses candidats est Volt, 34,8 ans, loin devant déi Lénk (41,8 ans) et les Pirates (42,3 ans). Les KPL sont les plus vieux (55,5 ans), devant Liberté-Fräiheet (50,4 ans) et l'ADR (48,9 ans). Les «grands» partis sont eux dans un mouchoir de poche, avec, des plus jeunes aux plus vieux déi Gréng (45 ans), le CSV (45,8 ans), le LSAP (46 ans) et le DP (46,4 ans).