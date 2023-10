Au DP, «il est encore trop tôt pour parler de coalition»

«Pour l'instant les tendances sont favorables pour le DP, explique Carole Hartmann. On est assez contents car cela confirme le travail qui a été réalisé par les membres du gouvernement et les parlementaires. Les citoyens, d'après ce que montrent les résultats pour l'instant, sont contents du travail réalisé et on reste confiants pour le reste de la soirée, même si on attend avec impatience le verdict final».

«La nuit n'est pas encore terminée»

«Je suis heureux. On nous prédisait une perte de vitesse et ce soir on est, des grands partis, celui qui gagne le plus, en pourcentage. Il semble aussi que nous sommes le groupe sortant du gouvernement le plus fort en sièges au parlement et cela me fait plaisir», confirmait peu après l'actuel Premier ministre et candidat. Xavier Bettel de constater «que la coalition sortante n'a plus de majorité selon les derniers chiffres. Mais j'attends toujours la fin, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu».