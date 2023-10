Législatives au Luxembourg : Au parc, on parle «qualité de vie» plus que des programmes

Interrogés sur le scrutin de ce dimanche, les résidents croisés par L'essentiel ne se lancent pas dans une comparaison des programmes des différents partis. «J'aime Xavier Bettel, je suis un grand fan», explique Vijnesh, qui habite au Luxembourg depuis 6 ans et demi. «J'aime la façon dont il explique les choses, il est très clair». Ce Luxembourgeois d'origine indienne a voté ce dimanche matin pour la première fois aux législatives. «J'aime le Luxembourg, c'est un pays très sûr», ajoute le père de famille.

Même son de cloche pour Lambrice, qui réside au Luxembourg depuis 11 ans. Il a voté ce dimanche matin, «car il y a toujours des choses que l'on peut améliorer. Mais de manière générale je me sens bien dans ce pays, notamment au niveau de la sécurité».

Les prix «révoltants» du logement

Pour sa part, Diana ne connaît pas encore bien le Luxembourg, car elle n'y vit que depuis un an et demi. La Bulgare loue la qualité de vie au Grand-Duché, «la meilleure en Europe», mais elle s'offusque des prix «révoltants» du logement. La jeune femme projette de rester au Luxembourg et d'y acquérir la nationalité.