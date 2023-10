Bettel joue sa survie, le CSV veut revenir

L’actuelle majorité (DP-LSAP-Déi Gréng), justement, ne tient aujourd’hui qu’à un seul siège. L’un des enjeux du scrutin sera donc de savoir si elle sera en mesure de se maintenir. Les libéraux et les socialistes sont sortis renforcés des communales, mais il n’est pas assuré que cela se traduise par un résultat similaire quatre mois plus tard dans un scrutin très différent. Les écologistes, qui partent avec un nombre record de neuf sièges mais ont essuyé des revers aux communales, constituent l’une des clefs de ces élections.

Plusieurs coalitions possibles?

L’autre protagoniste observé de près est le CSV, mené par Luc Frieden. Le parti chrétien-social a choisi l’une de ses anciennes gloires pour mener la bataille, lui qui était absent de la vie politique depuis une décennie. «Le premier objectif est de faire revenir le CSV au gouvernement», a récemment martelé l’ancien ministre des Finances et de la Justice. La formation est arrivée en tête des suffrages et au nombre de sièges en 2013 puis 2018, mais a vu une coalition se bâtir sans elle.

Le soir du scrutin, plusieurs options de coalition, à deux ou trois partenaires, pourraient se dessiner. Ce qui promet des tractations, alors que ce scrutin est par nature très difficile à prévoir. Les petits partis pourraient aussi jouer un rôle. Notamment les Pirates, qui ont le vent en poupe et espèrent former une fraction (cinq élus). L’ADR et déi Lénk espèrent progresser, mais les autres rechignent à s’unir avec eux. Enfin, Fokus, mené par l’ancien président du CSV, Frank Engel, a l’espoir de faire son entrée à la Chambre.