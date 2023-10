Législatives au Luxembourg: «C'est important de choisir qui dirige son pays»

Iliana, 19 ans, est venue accompagnée de son père. L'essentiel

Un peu après 8h ce matin, dans les bureaux de vote à Rodange, l'ambiance est détendue. Les équipes sont fraîches et dispo. Les électeurs qui arrivent seuls ou par petits groupes sont décidés ou pas. «Je viens d'obtenir la nationalité, je ne comprends rien aux élections, je vais mettre une croix au hasard», dit Cély, 33 ans.

Iliana, 19 ans, accompagnée de son père, à l'inverse, a lu tous les programmes des partis. «C'est important de choisir qui dirige son pays», affirme-t-elle. Son choix est déjà fait, il a été motivé par les propositions des candidats sur l'environnement et la jeunesse. Pour Jules, 29 ans, qui a fait la même démarche, l'environnement aussi prévaut, comme pour Morgan, 20 ans, pour qui l'égalité hommes femmes et le renforcement de la police sont aussi des sujets majeurs. Claude, 33 ans, lui veut une meilleure répartition des richesses.

«Pour l'instant, je viens car je suis obligé», confie Kevin. «J'ai suivi l'avis de mes parents pour savoir pour qui voter car je n'ai que 19 ans, je ne m'y connais pas beaucoup en politique. Mais quand j'aurai plus d'expérience de vie alors je ferai mes choix».

Karina, 36 ans, a pris sa décision finale dans l'urne. «J'ai demandé son avis à mon mari, qui lui ne vote pas. Mais j'ai fait mon propre choix».

Dans le couple formé par Sonia, 46 ans, et Philippe, 55 ans, aussi les intentions de vote ont fait l'objet de «longs débats. Mon mari et moi ne partagions pas toujours le même avis et nous avons chacun voté comme nous l'entendions», souligne Sonia. «Ce qui m'a chagriné, ajoute Philippe, c'est que nous sommes un pays européen et que la guerre actuelle qui nous plonge en pleine crise n'ait pas été thématisée. J'ai changé mon vote pour cette raison, alors qu'il y a des candidats au départ que j'aimais bien».

À Differdange, comme beaucoup, Enamul, quand à lui, n'est «pas encore tout à fait certain» de son choix, juste avant d'entrer dans le bureau de vote. «Je n'ai pas trop suivi la campagne», avoue-t-il. Joël a arrêté son choix en fonction de la protection des animaux et de la sécurité. «Je me sentais en sécurité à Differdange avant, ce n'est plus le cas».

Voter «est un droit très important»

Semedo est passée par un test sur Internet pour trancher. «J'ai rempli des questions et il m'a indiqué de quel parti j'étais le plus proche». Selon elle, le plus important est «les thèmes de société et les questions économiques, notamment sur le salaire minimum».

Dominik, un Allemand naturalisé, s'est décidé «sur les thématiques de la sécurité, de la famille et du logement». Avant son premier vote au Luxembourg, il s'est renseigné «sur YouTube et en lisant les programmes».

Tatiana est «peu intéressée» par la politique mais a «pris le temps de regarder ce que proposaient les partis». Elle estime que voter «est un droit très important». Avant de pénétrer dans l'école où a lieu le vote, elle sait ce qu'elle choisira.

