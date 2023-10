Engagées, harcelées et révoltées: le calvaire des candidates

LUXEMBOURG - Des candidates aux élections législatives ont subi de nombreuses allusions sexuelles et autres commentaires sexistes et racistes en campagne.

«Es-tu toujours vierge?», «Si tu étais une selle de vélo, je monterais dessus»... Enough is enough (trop c'est trop). Dans un post Instagram, la candidate socialiste Liz Braz, a exposé lundi soir quelques-uns des messages odieux reçus depuis le début de la campagne. Souvent via les réseaux sociaux.

«J'ai dû en recevoir une centaine. J'ai bloqué une cinquantaine de personnes», ajoute l'élue eschoise, qui en a publié «une sélection pour que les gens réalisent». Comme un «avertissement» aussi à ceux qui se pensent intouchables, réfugiés dans l'anonymat derrière leur écran.

Dans cette campagne, elle a même été confrontée au stalking, une forme de harcèlement marquée par des comportements intrusifs dans sa vie. Une enquête a été lancée. «Je suis prête à m'exposer à des opinions politiques différentes, mais pas au harcèlement ou à des allusions sexuelles », lance Liz Braz.

Choquée, elle a fabriqué avec d'autres candidates une vidéo pour dénoncer les diverses atteintes subies par les femmes dans la campagne (lire ci-contre). Allusions sexuelles, références systématiques au physique, ou à leur père, «il y a un manque de prise au sérieux de la femme en politique», dénonce-t-elle.

«On n’est pas juste là pour décorer»

Députée et candidate, Jessie Thill (déi Greng) a porté plainte suite à un message l'invitant «à aller se pendre». Elle cite aussi des remarques récurrentes en tant que jeune femme en politique. «On est surcouvées par certains hommes, politiques ou non. Une fois lors d'un événement à la commune, alors que je portais une robe un peu courte, une personne travaillant à la commune m'a dit que je devrais porter ça plus souvent. Et la vidéo montre les mots dégradants reçus par certaines».

Si elle pense que le problème a toujours existé, la candidate écologiste estime qu'«en tant que femme, on doit davantage faire ses preuves. Montrer qu'on n’est pas juste là pour décorer et qu'on a bien des raisons de s'engager. J'ai l'impression qu'on doit travailler plus pour être respectées».

Une situation pas spécifique au Luxembourg admettent-elles mais dont les femmes sont les principales victimes.

Amela Skenderovic (DP) l'a vécu aussi. «Je n'ai pas compté les messages, mais j'en reçois beaucoup. Certains sont anodins et d'autres plus vulgaires. Du genre «Je voterai pour toi avec un emoji déplacé» ou encore «Rentre faire de la politique chez toi», raconte la jeune femme née au Luxembourg avec des origines monténégrines. «Cela prend des proportions inacceptables. Au début j'essayais de répondre à chaque commentaire pour me justifier, prouver ma légitimité, mais on ne s'arrêterait jamais. Et je ne veux pas accorder trop d'importance à ces gens». L'enseignante n'a pas encore été amenée à porter plainte. «Je n'hésiterai pas à contacter la police si la situation le nécessite», ajoute Liz Braz.

En interview avec L'essentiel, ces dernières semaines Sam Tanson avait révélé avoir fermé certains de ses comptes sur les réseaux, suite à des attaques et Xavier Bettel a assuré recevoir «une menace par jour». «L'incident où quelqu'un a tiré sur une affiche de Sam Tanson m'a effrayé et m'a perturbé», avoue Jessie Thill.

Fermer ses comptes sur les réseaux

Au point de remettre en question leur engagement? «Les commentaires comme ça me montrent que le travail que je fais est important. Qu'il faut normaliser la présence de jeunes femmes y compris d'autres origines dans notre société, cela ne me poussera pas à arrêter», ajoute Amela Skenderovic. «Cela ne me décourage pas de poursuivre ma vie politique mais je comprends que ça puisse être le cas pour d’autres. Cela ne peut pas devenir la norme», abonde Liz Braz, qui avoue avoir changé certaines de ses habitudes.

«Je ne partage plus ma localisation sur les réseaux avant de quitter un lieu et avant de publier une image, je vérifie qu'elle ne pourrait pas être exploitée à de mauvaises fins. C'est une prudence supplémentaire pour protéger ma vie privée et ma sécurité», conclut la socialiste qui n'exclut pas un jour, une fois installée dans la vie politique de fermer ses comptes sur les réseaux.

Unies pour dire «non» en vidéo Harcèlement sexuel, racisme, sexisme, menaces: des candidates aux législatives issues du DP (Amela Skenderovic, Jana Degrott), du LSAP (Liz Braz et Maxime Miltgen), de déi Lenk (Line Wies) et déi Greng (Jessie Thill, Tanja Duprez) ont publié mardi soir une vidéo, en luxembourgeois, pour raconter les commentaires déplacés et expériences choquantes subies dans la campagne. «En discutant, on a découvert que c'est un phénomène qui nous concerne toutes... et tous», confie Amela Skenderovic.