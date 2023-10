Législatives au Luxembourg: Juncker «conseillerait à Frieden de négocier avec le DP»

«Je crois que le partenaire le plus fiable serait le parti libéral», a confié l'ex-Premier ministre. Editpress/Alain Rischard

L'essentiel: Au lendemain du scrutin quel est votre premier sentiment sur ce résultat?

Jean-Claude Juncker: C’est une élection qui s’est déroulée normalement. La campagne électorale fut correcte sauf quelques dérapages normaux en temps de campagne. Le parti chrétien social a conforté sa position obtenant 21 sièges comme la dernière fois. La dernière fois avec ce total on a dit qu’il avait perdu les élections, cette fois-ci on est considérés comme étant le grand vainqueur du scrutin. Je crois qu’il faut d’abord attendre les décisions concernant le formateur que le chef de l’Etat va prendre, mais pour moi il ne fait pas de doute que Luc Frieden sera le prochain Premier ministre et il saura choisir le partenaire de coalition qui lui convient le mieux pour ce qui est du programme. On verra ça demain, je suppose.

Et vous comment avez-vous vécu cette soirée? Etiez-vous avec votre famille politique. On vous a senti très discret pendant la campagne…

Oui je ne joue plus aucun rôle (silence) prépondérant. Donc j’étais chez moi regardant patiemment et tranquillement la télé.

On imagine que ces résultats vous réjouissent…

Ceux qui ont perdu les élections, c’est d’abord les instituts de sondage. On avait donné, en juin je crois, le parti chrétien social à 15 et il est à 21. On avait donné les Pirates à six je crois (NDLR ils ont recueilli quatre sièges), on avait pensé que le parti socialiste pourrait prétendre au poste de Premier ministre: tout cela aujourd’hui se révèle être peu correct. Il faudrait que les partis politiques réagissent avec plus de retenue aux sondages d’opinion qui reflètent la situation d’un moment et font abstraction des événements qui se dérouleront pendant la campagne électorale.

Sur quoi s’est jouée cette campagne?

Les grands sujets qui sont toujours les mêmes depuis 30 années. Le logement, les finances publiques qui doivent être consolidées car le gouvernement sortant a dépensé beaucoup d’argent sans filtre social et donc je crois que sur ces deux points se joueront les négociations de coalition avec qui que ce soit. Et je voudrais que l’Europe ne soit pas oubliée dans tout ce tumulte post-électoral car j’ai beaucoup regretté que pendant la campagne on ait fait abstraction du fait que le Luxembourg est l’un des pays fondateurs de l’Union Européenne, on parlait très peu de l’Europe.

Certains partis ont pointé du doigt une «droitisation» à l’échelle européenne, comment situez vous le Luxembourg par rapport à cela?

Je ne vois pas en quoi le paysage luxembourgeois serait passé de la gauche vers la droite. Le parti chrétien social n’est pas un parti de la droite tout comme les libéraux ne font pas un groupement droitier. Donc toutes ces pré-accusations, de voir un gouvernement de droite pure et dure s’installer relèvent d’une fantaisie malsaine.

Étant donnés vos liens avec M. Frieden comment jugez-vous son retour et son succès hier soir?

Sur les deux points, les électeurs ont tranché. Ce n’est pas un revenant mais un homme qui a enrichi le corps de ses expériences et il a remporté les élections. Je suis très satisfait et en plus je sais qui il est et quels sont ses talents, ses capacités. Je connais son énergie et son courage dans les moments difficiles donc je suis rassuré pour l’avenir de mon pays.

Pensez-vous que le CSV pourrait mettre le poste de Premier ministre dans la balance des négociations?

Non.

Et vous que feriez-vous à ce moment-là? Négocieriez-vous avec un DP peut être plus proche en terme d’idées ou avec un LSAP, moins en position d'être exigeant?

Cela dépendra du choix qu’opérera Luc Frieden. Moi je lui recommanderais d’entrer en négociations avec le parti DP. Au vu des résultats et au vu de l’expérience des uns et des autres, je crois que le partenaire le plus fiable serait le parti libéral.

Quel rôle avez-vous eu ou pourriez-vous avoir dans les discussions? On a dû solliciter, au moins, votre point de vue…

J’ai vu M. Bettel ce matin, un peu par hasard et j’ai longuement téléphoné à trois reprises avec M. Frieden. (silence) Mais je ne joue aucun rôle. Je ne suis ni un instigateur, ni un initiateur mais un observateur intéressé et bien inspiré.

Comment jugez-vous les résultats des autres partis, notamment les progrès de l'ADR?

L’ADR retrouve un niveau qu’il a déjà eu. Je crois même qu’il avait un moment sept sièges (NDLR lors du scrutin de 1999). Il a plus conforté sa situation qu’autre chose. Ce n’est pas un gagnant par surprise mais un stabilisé.

Et sur le recul des Verts?

Je m’y attendais. Je ne l'analyse pas car il trop tôt, quelques heures après la fermeture des bureaux. Il revient aux Verts de faire leur propre introspection et ce n’est pas à moi de juger et d’apprécier.

Pour l’Europe qu’est-ce que ça change?

M. Frieden est un européen convaincu qui dispose d’une expérience internationale qui tranche avec celle des autres. Je l’ai souvent emmené dans mes voyages en Russie, aux États-Unis et ailleurs donc il connait le monde. Il sait faire les choses de la meilleure façon possible.

Au niveau européen, qu’est-ce qui pourrait changer avec M. Frieden?