Meris Sehovic, marqué par «Une vérité qui dérange»

Le nouveau député écologiste s'est engagé depuis plus de dix ans pour la protection de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Il compte poursuivre ce combat à la Chambre. «Au Luxembourg, 60% des émissions de CO₂ proviennent du trafic routier, souligne l'échevin à la ville d'Esch-sur-Alzette, en charge notamment… de la mobilité urbaine.

Né à Belgrade, il a fui la guerre

En outre, le coprésident de Déi Gréng (jusqu'en mars 2024) compte porter les valeurs de multiculturalisme et d'égalité des chances. «Peu après ma naissance à Belgrade, mes parents ont fui la guerre dans l'ex-Yougoslavie pour venir au Luxembourg en tant que réfugiés, raconte le responsable de 32 ans. J'ai toujours été marqué par l'esprit de tolérance et d'ouverture qui règne au Grand-Duché. J'ai pu m'intégrer dans un pays dans lequel je ne suis pas né et auquel je peux m'identifier».

Tolérant et ouvert, c'est aussi les traits de caractère que revendique Meris Séhovic dans son style politique. «J'ai beaucoup été marqué par mon passage ua Parlement européen en tant que chef de bureau et porte-parole du député européen Claude Turmes, confie celui qui a effectué une partie de ses études en Allemagne et en France. À Bruxelles, vous devez nouer le dialogue et collaborer avec les autres partis, peu importe leur étiquette, dans l'intérêt des citoyens».