Législatives au Luxembourg: «On aimerait quitter le quartier Gare»

Insécurité, logement, impôts ont joué dans le choix des électeurs de la Gare, à Luxembourg. L'essentiel

Ce dimanche matin, c'est sur de la musique classique, que les électeurs sont rentrés dans le Centre sociétaire, rue de Strasbourg, dans la capitale, pour aller voter. Les airs sont censés dissuader les usages de drogues et les dealers. Et cette insécurité a joué dans les choix de certains électeurs. «On voudrait déménager, car la situation dans le quartier n'est vraiment pas top mais l'accès au logement est compliqué, expliquent Thatiane, 28 ans, et Thales, 32. On a donc voté pour des candidats qui proposaient des mesures sur les deux sujets. Maintenant il faut voir s'ils tiendront leurs promesses», commente le jeune couple.

«J'ai mes habitudes de vote et je n'en ai pas changé, précise pour sa part, Marc 40 ans. Mais il est clair que l'insécurité, le bruit et la santé sont des sujets qui me préoccupent». Le vote de Lydie, 60 ans, a été influencé par «le logement et les impôts» et le fait qu'elle aimerait «un peu plus de présence policière dans le quartier», commente-t-elle.

Pour Léa, 21 ans, en revanche, c'est l'éducation qui a fait pencher la balance. «Il y a des problématiques que j'ai rencontré durant ma propre scolarité. Et je souhaiterais qu'elles soient résolues pour ma petite sœur. Je me sens en sécurité à la gare, mais je suis ici depuis longtemps. Je peux comprendre que pour les nouveaux venus, ce soit plus angoissant». Lucas*, 29 ans, a aussi «grandi dans le quartier» et s'y sent bien. «Je sais bien qu'il y a des sujets sensibles mais il faut aussi veiller à voter avec sa raison plutôt que par émotion et ne pas tomber dans le populisme», avance-t-il.

* Le prénom a été modifié