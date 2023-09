Législatives au Luxembourg: Pour qui voter? Cet outil vous aide à choisir

Les élections législatives au Luxembourg, c'est dans moins d'un mois. Le dimanche 8 octobre, pour mémoire. Et les électeurs luxembourgeois ont un vaste choix devant eux à l'heure de choisir une soixantaine de députés parmi les 649 candidats . La propagande électorale est certes distribuée dans les boîtes aux lettres, mais tout lire risque d'être un peu longuet. Et ce n'est pas l'usage massif, voire abusif , de panneaux électoraux sur les lampadaires et trottoirs qui va nous permettre de savoir quels candidats veulent faire quoi.

Pour aider les électeurs à s'y retrouver, la faculté des sciences humaines de l'Uni a développé un outil en ligne, coordonné par le Dr Raphaël Kies, responsable de la plateforme luxembourgeoise, de la démocratie participative de l'Uni et le Dr Marc Schoentgen, du centre pour l'éducation politique (ZpB). Cet outil, baptisé «Smartwielen» (voter intelligemment) propose une quarantaine de questions sur divers thèmes et enjeux politiques liés à la campagne électorale en cours.

«Un outil d'information»

On y demande par exemple à l'électeur s'il faut réduire le temps de travail sans perte de salaire, si l'énergie nucléaire doit être considérée comme durable ou encore s'il faut une classe d'impôt unique… Après avoir répondu «oui», «plutôt oui», «plutôt non» ou «non» à toutes ces questions, le futur votant peut choisir la circonscription de son choix et tombe alors sur une liste des candidats, classés selon les affinités communes. Un pourcentage permet de voir à quel point vos idées et celle de chaque candidat sont proches. L'outil se décline aussi par parti, si vous ne savez pas encore si vous êtes plus d'accord avec déi Lénk, le CSV ou l'ADR, ou un peu des trois…