Législatives de juin 2009: les têtes sortent des rangs

LUXEMBOURG - Les

libéraux l'ont annoncé samedi: Claude Meisch sera la tête de liste du DP pour les législatives de juin.

Jean-Claude Juncker l'avait dit au début de l'été. L'actuel Premier ministre sera la tête de liste des chrétiens-sociaux pour les élections législatives du 7 juin 2009. Un autre candidat conduira la seconde liste, celle des élections européennes. Samedi, les libéraux ont choisi leur tête de liste aux législatives. Il s'agira de Claude Meisch, actuel président du parti et député-bourgmestre de Differdange.

Chez les Verts, les choses sont claires. Claude Turmes sera la tête de liste aux européennes (trois hommes et trois femmes dont un non-Luxembourgeois). Pour les législatives, François Bausch et Viviane Loschetter devraient conduire la liste du Centre, Henri Kox celle de l'Est etCamille Gira celle du Nord. Pour le Sud, les Verts réfléchissent encore, mais Felix Braz semble avoir une longueur d'avance. À l'ADR, la tête de liste devrait être Roby Mehlen même si le président du parti est Gast Gibéryen.