Législatives: Le DP et le LSAP prêts à tout pour gouverner?

Des sourires sur les visages, mais ce sentiment profond que l'on va passer les six prochaines années soit dans l'opposition soit comme partenaire d'un CSV dominant au gouvernement. La majorité bleu-rouge-vert a vécu et à la soirée électorale du LSAP, dimanche soir, comme à celle du DP, l'ambiance était douce-amère. Pourtant chacun clamait sa victoire, comme pour mieux s'en convaincre. Des succès réels, en chiffres, mais patinés par les rapports de force.

«On s'est battus pour que le Parti démocratique gagne ces élections, on les a gagnées», lançait Claude Meisch, citant des gains en pourcentage dans chacune des quatre circonscriptions et deux sièges de plus (un au Centre et un au Sud), pour atteindre quatorze. «Cela montre que notre politique a touché les électeurs. Nous avons fait une politique pour les gens et cela a été reconnu», abondait Lex Delles, lui aussi réélu.