Espagne: L’Eglise catholique recueille le témoignage de 900 victimes d’abus sexuels

L’Eglise catholique espagnole a recueilli les témoignages de plus de 900 personnes victimes d’abus sexuels en son sein alors qu’elles étaient mineures, a annoncé l’institution jeudi dans un rapport. «Nous avons 927 victimes dont le témoignage a été recueilli», a déclaré, en présentant le rapport «Pour faire la lumière», le père José Gabriel Vera Beorlegui, directeur de la communication de la Conférence épiscopale espagnole (CEE).

Les 927 victimes dont le témoignage a pu maintenant être recueilli ont accusé 728 membres de l’Eglise, «pour la plupart des prêtres», a reconnu le père José Gabriel Vera Beorlegui. Parmi ces prêtres, 63% sont décédés et 36% sont toujours en vie, les cas les plus anciens remontant aux années 1940.

Majorité de garçons

Parmi les victimes, 82,62% sont des garçons et 17,38% des filles. «199 témoignages sont en train d’être examinés afin d’aller au bout d’un processus pastoral ou judiciaire», a précisé le père Vera Beorlegui. Le chiffre de 927 victimes est très en deçà des 1.957 comptabilisées depuis 2018 par le quotidien espagnol El Pais qui a créé sa propre base de données.

C’est le journal El Pais qui a révélé fin avril l’affaire du défunt prêtre espagnol Alfonso Pedrajas, dont le journal intime a révélé qu’il avait abusé de plus de 80 mineurs en Bolivie, où il était arrivé au début des années 1970. L’affaire a donné lieu en Bolivie à au moins huit plaintes contre des prêtres de la Compagnie de Jésus, dont M. Pedrajas et trois autres religieux espagnols, Luis Maria Roma, Alejandro Mestre et Antonio Gausset, aujourd’hui tous décédés.