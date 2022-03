Belgique – L’Eglise de scientologie sur la sellette en Belgique

Belgique : L’Église de scientologie sur la sellette en Belgique

La justice belge doit rendre son verdict vendredi après un procès inédit. L'Église, considérée comme secte en France, pourrait être dissoute en Belgique.

Deux associations - la branche belge de l’Église de scientologie et le Bureau européen pour les droits de l'homme, une émanation à Bruxelles du siège américain de l’Église de scientologie - ainsi que de onze de leurs membres et (anciens) dirigeants étaient poursuivis pour avoir constitué une «organisation criminelle» et pour des faits de «fraude», de «pratique illégale de la médecine», de «violation de la vie privée» et d'«extorsion».