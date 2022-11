COP27: L’Egypte fait une proposition «inacceptable» aux yeux de l’UE

COP27 : L’Égypte fait une proposition «inacceptable» aux yeux de l’UE

Selon l’entourage de la ministre française de la Transition énergétique, la présidence égyptienne a remis en cause les accords de Paris et Glasgow, provoquant l’indignation de l’UE.

L’Union européenne rejette une proposition «inacceptable» de la présidence égyptienne de la COP27 sur le climat. Celle-ci conduirait à remettre en cause les engagements passés sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre, a indiqué samedi une source gouvernementale française.

«À ce stade, la présidence égyptienne remet en cause les acquis de Paris et de Glasgow sur la baisse des émissions. C’est inacceptable pour la France et les pays de l’UE», a-t-on dit dans l’entourage de la ministre française de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.