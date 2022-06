Triathlon: Lehair et Daniëls brillent à Montréal

Eva Daniëls (à droite) a passé une manche et termine 16e.

Après être toutes les deux parvenues à se qualifier en finale de la WTS de Montréal, vendredi, Jeanne Lehair et Eva Daniëls ont confirmé le lendemain en réalisant de solides performances à cette course comptant pour le championnat du monde de triathlon.

Dans un format «Eliminator» consistant à éliminer dix concurrentes à la fin de chaque triathlon (300 m de natation, 7 km de vélo et 2 km de course à pied), Eva Daniëls a passé une manche et termine 16e. La jeune Luxembourgeoise de 21 ans marque à cette occasion ses tous premiers points comptant dans les qualifications des JO-2024. La Mosellane Jeanne Lehair, qui représentera officiellement le Luxembourg à partir de novembre, a de son côté atteint la dernière manche de la finale, s’emparant de la 8e place.