Tania Brugnoni – «Beaucoup d'artistes méritent d'être mis en avant»

Épisode 4 – La séquence du 17 mars

La ville de Differdange participe à une trentaine de projets dans le cadre d’Esch2022, Capitale européenne de la Culture et le 1535° Creative Hub hébergera une exposition dédiée à l’artisanat d’art, organisée à partir du 1er avril par l’ASBL De Mains de Maîtres. «Craft 3.0» évoquera, entre autres, l’artisanat d’art face au développement des nouvelles technologies.

Épisode 3 – La séquence du 16 mars

Les loyers attractifs et la variété de sa communauté créative expliquent le succès du 1535° Creative Hub, selon sa directrice Tania Brugnoni. «Tout est pris à 90% mais il y a des changements et il y a toujours des cellules qui se libèrent», affirme-t-elle.

Architectes, designers, photographes, professionnels du film et de la musique sont attirés par le caractère industriel des locaux, dont l'esprit a été préservé. «Bien souvent, au Luxembourg, on choisit de tout refaire. On a fait le contraire. Conserver les bâtiments pour donner une deuxième vie au patrimoine».