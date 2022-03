Terrorisme : L’EI nomme un nouveau chef et confirme la mort d’al-Qourachi

Jeudi, le groupe État islamique a annoncé avoir choisi un nouveau responsable à sa tête, un mois après la mort de son ancien chef.

Le groupe État islamique (EI) a confirmé la mort de son cjhef Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi, un peu plus d’un mois après l’annonce de son décès par les Etats-Unis, et nommé son successeur, selon un communiqué diffusé jeudi. Les jihadistes de l’EI ont «prêté allégeance à Abou Hassan al-Hachimi al-Qourachi, l’émir des croyants et calife des musulmans», a déclaré le porte-parole du groupe dans un enregistrement audio.