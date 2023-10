Leila, 15 ans, a été renversée sur le chemin de l'école

L'accident s'est produit ce mardi aux alentours de 7h50, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à Esch-sur-Alzette. Leila, 15 ans, a été renversée sur un passage pour piétons alors qu'elle se rendait au lycée Hubert-Clément. Blessée à la jambe et en état de choc, la jeune fille a été transportée à l'hôpital. Elle y a passé toute la journée pour des examens complémentaires et devait y rester en observation la nuit de mardi à mercredi.

«J'ai été prévenue par téléphone que ma fille venait d'être renversée sur un passage pour piétons. Vous pouvez imaginer dans quel état je me trouve, a raconté à L'essentiel la maman de l'adolescente, la voix chargée d'émotion. C'est un passage très dangereux, pourquoi la commune n'installe-t-elle pas un feu rouge?»

En attente de sécurisation

Consciente de l'émotion qu'un tel accident a pu susciter, la commune d'Esch-sur-Alzette a publié un communiqué pour déplorer un «incident regrettable» et adresser «ses vœux de rétablissement les plus sincères à l'élève touchée». Elle a également fait part de sa «profonde préoccupation», la sécurité des zones scolaires constituant «une priorité pour l'administration communale».

Le passage pour piétons du boulevard Grande-Duchesse Charlotte, identifié comme dangereux, est actuellement en attente de sécurisation, «une demande d'autorisation a été adressée à l'Administration des ponts et chaussées», indique la commune. En attendant, elle «a pris des mesures temporaires, notamment l'installation de bornes de sécurité provisoires et le déploiement d'agents pour surveiller et assister les élèves dans la traversée du boulevard, assurant ainsi leur sécurité».