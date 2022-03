Football : Leipzig en profite pour remonter sur le podium

Le RBL s’est largement imposé sur la pelouse de Mayence, dimanche (5-0), et a ainsi repris sa place dans le trio de tête de la Bundesliga.

Le RB Leipzig s'est fait plaisir, et Timo Werner a frappé trois fois! Le RB s'est remis dans la course à la Ligue des champions dimanche en allant surclasser Mayence 5-0, dans le huis clos sanitaire de la Bundesliga au temps du Covid-19.

Le réveil attendu a eu lieu, pour le plus grand malheur de Mayence, qui a complètement perdu pied avant même la mi-temps. Les «Taureaux Rouges» reprennent place sur le podium, à sept points du Bayern Munich et à trois du Borussia Dortmund, eux aussi vainqueurs samedi, respectivement de Francfort (5-2) et Wolfsburg (2-0).