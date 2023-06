Football: Leipzig gagne la coupe, Nantes se maintient, le PSG finit sur une défaite

Tottenham rate l'Europe, Leicester relégué

Après un début de saison impressionnant d'efficacité, Tottenham s'est progressivement effondré et n'a jamais pu retrouver le fil. La victoire obtenue à Leeds dimanche (4-1) s'est avérée insuffisante pour accrocher une place pour la prochaine Ligue Europa Conférence.

Après les échecs spectaculaires de José Mourinho (2019-2021) et Antonio Conte (2021-2022), qui étaient censés apporter leur culture de la gagne afin de dépoussiérer un palmarès qui ne comporte aucun trophée depuis 2008, la prochaine saison devrait être celle d'un nouveau cycle.

Surtout si le prolifique buteur Harry Kane, auteur de deux nouveaux buts à Leeds, et auquel il ne reste qu'un an de contrat, devait finir par partir. Hugo Lloris a déjà annoncé qu'il quitterait le club cet été et l'avenir de Son Heung-min est également incertain.

AFP

Le grand gagnant de cette journée est Aston Villa, vainqueur 2-1 de l'autre équipe surprise de cette saison, Brighton (6e).

Arrivé à Birmingham au mois d'octobre, alors qu'Aston Villa glissait vers la zone de relégation, le quadruple vainqueur de l'Europa League avec Séville et Villarreal a opéré un redressement spectaculaire qui permet à son équipe de finir en septième position et d'obtenir un ticket pour la C4. Les Français Boubacar Kamara et Lucas Digne seront donc de la première participation des Clarets à une coupe d'Europe depuis 2010-2011.

Avant ses deux finales contre Manchester United (Coupe d'Angleterre, samedi prochain) et l'Inter Milan (Ligue des Champions, le 10 juin), Pep Guardiola avait aligné une équipe B à Brentford (défaite 1-0), avec seulement deux titulaires habituels (Ederson et Walker). Le champion conclut avec cinq points de plus sur Arsenal, qui finit sa saison en beauté avec une large victoire sur Wolverhampton (5-0).

AFP

À six jours de cette finale 100% mancunienne à Wembley, les Red Devils se sont imposés face à Fulham (2-1) et finissent au troisième rang. La première saison d'Erik ten Hag est globalement réussie au regard du contexte pesant. Le psychodrame autour du départ de Cristiano Ronaldo en début de saison, puis la longue incertitude autour du choix du futur repreneur, ont constitué un bruit de fond peu propice à la sérénité des joueurs.

Alors que l'annonce de la signature de Mauricio Pochettino est imminente, Chelsea n'a pu faire mieux qu'un match nul contre Newcastle (1-1) et finit à une piteuse douzième place. Seulement dix-huit mois après son rachat par des investisseurs saoudiens au moment où il luttait pour son maintien, Newcastle poursuit de son côté sa montée en puissance et retrouvera la Ligue des Champions pour la première fois depuis 21 ans, grâce à sa quatrième place.

Fidèle à la recette qui a fait ses preuves jusqu'à présent, la nouvelle direction n'a pas eu recours aux effets d'annonce. Mais une recrue de poids n'est pas à exclure si l'on en croit les propos de l'entraîneur Eddie Howe, qui a indiqué que même si la priorité était de trouver des joueurs capables de combler des besoins, il était ouvert à la signature de grands noms.